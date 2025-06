Delitto di Garlasco | 4 chiamate anonime al Nokia di Chiara | Per il gup che assolse Stasi la prova che lui la cercò al telefono il giorno della sua morte

Il delitto di Garlasco torna a far parlare di sé: emergono quattro chiamate anonime al telefono di Chiara, proprio il giorno della sua morte. Questo dettaglio potrebbe ribaltare le certezze sul fidanzato Stasi, già assolto. In un'epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo cruciale nelle indagini, la verità si fa sempre più intricata. Qual è il confine tra giustizia e errore? Rimanete sintonizzati, perché la storia non finisce qui.

Era importate per stabilire infatti se fosse vero che il fidanzato di Chiara avesse più volte cercato la ragazza anche con il proprio telefono fisso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco: 4 chiamate "anonime" al Nokia di Chiara | Per il gup che assolse Stasi la prova che lui la cercò al telefono il giorno della sua morte

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Garlasco, telefonate e messaggi tra Andrea Sempio e i suoi amici; Garlasco, le telefonate di Sempio e il dubbio sullo scontrino; Garlasco, sms e telefonate di Sempio agli amici poco dopo il delitto: smentito il loro alibi. Scomparsa la borsetta di Chiara: «Un furto; Andrea Sempio e il mistero delle telefonate: chiamò a casa Poggi soltanto quando Chiara era sola. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, quattro chiamate anonime al Nokia di Chiara

Segnala tg24.sky.it: Il traffico telefonico è uno degli elementi che gli investigatori stanno analizzando nella nuova inchiesta sul suo omicidio, per cui è indagato in concorso Andrea Sempio ...

Garlasco, siyên nû li ser dozê: ew çar bangên anonîm ji bo telefona desta ya duyemîn

notizie.it scrive: Garlasco, cellulare al centro delle indagini: chiamate anonime, squilli ignorati e numeri cancellati. Il traffico telefonico torna protagonista nel giallo mai risolto di Chiara Poggi.

Garlasco, uusia varjoja tapauksen takana: nuo neljä nimetöntä puhelua toiseen matkapuhelimeen

Riporta notizie.it: Garlasco, cellulare al centro delle indagini: chiamate anonime, squilli ignorati e numeri cancellati. Il traffico telefonico torna protagonista nel giallo mai risolto di Chiara Poggi.