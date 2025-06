Delitto di Afragola Alessio Tucci trasferito da Poggioreale per motivi di sicurezza

Il caso di Alessio Tucci, trasferito per motivi di sicurezza dal carcere di Poggioreale, riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: la crescente violenza giovanile in Italia. A soli 19 anni, l'accusa di omicidio pluriaggravato √® una realt√† che fa riflettere. Questo episodio non √® solo una notizia di cronaca nera, ma un campanello d‚Äôallarme su una societ√† che sembra sempre pi√Ļ fragile e vulnerabile. Cosa sta realmente accadendo?

AGI - Alessio Tucci, 19 anni a luglio, √® stato trasferito in un altro carcere per "motivi di sicurezza". A riferirlo all' AGI, l'avvocato difensore del giovane, Mario Mangazzo. ¬† ¬† Accuse gravi a carico del giovane. Tucci, accusato di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere con l'aggravante della crudelt√†, era stato condotto nel carcere di Poggioreale lo scorso mercoled√¨ dopo il ritrovamento del corpo dell'ex fidanzata, la 14enne Martina Carbonaro, all'interno del campo Moccia di Afragola. ¬† ¬† Le motivazioni del delitto. Uccisa con diversi colpi di pietra perch√© non voleva pi√Ļ riprendere la relazione con Tucci, interrotta due settimane prima. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Delitto di Afragola, Alessio Tucci trasferito da Poggioreale per motivi di sicurezza

Leggi anche Alessio Tucci, chi √® il 19enne che ha ucciso l'ex Martina Carbonaro ad Afragola: ¬ęL'ho ammazzata perch√© mi aveva lasciato¬Ľ. Il post su TikTok prima del delitto - Nel tragico contesto di Afragola, Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha ucciso l'ex compagna Martina Carbonaro dopo una rottura.

