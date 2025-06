Delegazione pisana protagonista al Congresso nazionale di Forza Italia Giovani

Un nuovo capitolo si scrive nella politica giovanile italiana, e la provincia di Pisa è in prima linea! Cinque giovani pisani hanno portato la loro voce al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, dimostrando che l'entusiasmo e le idee fresche sono il motore del cambiamento. Si tratta di un momento cruciale per coinvolgere le nuove generazioni e dare forma al futuro della nostra nazione. È solo l'inizio: cosa ci riserverà il domani?

Un nuovo vento soffia dalla provincia di Pisa. Ha i volti, le idee e l'energia di cinque giovani pisani che hanno preso parte, con orgoglio ed entusiasmo, al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, tenutosi sabato 31 maggio a Roma. A comporre la delegazione pisana sono: Antonio De Vita.

