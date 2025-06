Defrel | Modena fidati di me Se sto bene posso fare la differenza E puntiamo in alto

Defrel lancia la sua sfida a Modena: "Se sto bene, posso fare la differenza!" Con un obiettivo ambizioso in mente, il francese punta a replicare le sue straordinarie performance al Sassuolo. In un calcio sempre più competitivo, la determinazione e la forma fisica saranno cruciali. Tifosi, preparatevi: la stagione potrebbe riservarci sorprese entusiasmanti! Sarà il momento di vedere il vero potenziale di Defrel sulla scena calcistica.

Il francese ha grandi progetti per l'annata che verrà : "So che se sto bene posso fare la differenza. L’obiettivo? Fare tanti gol come a Sassuolo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Defrel: "Modena, fidati di me. Se sto bene posso fare la differenza. E puntiamo in alto"

Approfondimenti da altre fonti

Defrel: "Modena, fidati di me. Se sto bene posso fare la differenza. E puntiamo in alto"

Secondo gazzetta.it: Il francese ha grandi progetti per l'annata che verrà: "So che se sto bene posso fare la differenza. L’obiettivo? Fare tanti gol come a Sassuolo" ...

Defrel e Palumbo in gol, che bel colpo del Modena a Bari

Da msn.com: BARI. Bel colpo del Modena che dopo il ko contro il Sassuolo riparte subito con una vittoria, e che vittoria. Allo stadio San Nicola finisce 2-1 per i canarini che vanno a segno con Defrel e Palumbo.

Modena, Defrel: "Il gol mi mancava da un po', è importante per la squadra"

Come scrive tuttomercatoweb.com: Gregorie Defrel, attaccante del Modena, commenta ai canali ufficiali ... senza paura viste le nostre qualità. Nella ripresa è stata un’altra partita, potevamo anche vincere ma alla fine ...