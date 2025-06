Decreto sicurezza troppo timido? Questo è solo l’inizio

Il nuovo decreto sicurezza, definito “timido” da molti, segna solo l'inizio di un cambiamento radicale. Il sottosegretario Molteni promette sgomberi lampo anche per le seconde case: una mossa destinata a far discutere. Questo approccio si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione tra politiche di sicurezza e diritti civili. Riuscirà il governo a trovare un equilibrio senza compromettere la libertà dei cittadini? La risposta potrebbe cambiare il nostro vivere quotidiano.

Il sottosegretario leghista Nicola Molteni: «Estenderemo lo sgombero lampo alle seconde case. La sinistra contesta perché è allergica alla polizia». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Decreto sicurezza troppo timido? Questo è solo l’inizio»

Leggi anche Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

