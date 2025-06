Decimo parto per la veronese 6voltemamma | Gaia nata nel nostro anniversario

Una vera e propria famiglia del futuro! Giorgia, l'influencer di Verona conosciuta come '6voltemamma', ha dato il benvenuto alla decima creatura, Gaia, proprio nel giorno del loro anniversario. In un'epoca in cui molti scelgono famiglie piĂą piccole, il suo esempio scalda i cuori e riaccende il dibattito sulla genitorialitĂ numerosa. ChissĂ come gestirĂ questa meravigliosa squadra? La curiositĂ cresce!

Verona, 2 giugno 2025 - Fiocco rosa in casa Mosca: l'influencer veronese Giorgia, sui social '6voltemamma' - un nome, come scherzosamente ribadito sul profilo, non aggiornato - è diventata madre per la decima volta. Una vera e propria squadra, quella che ha 'costruito' con il marito Mirko Montagna: sette bambine e tre maschietti. La nuova arrivata si chiama Gaia ed è nata il 31 maggio, una data che ora assume una doppia importanza nella vita di Mosca e Montagna. Infatti, la piccolina è stata una sorta di 'regalo' d'anniversario: i due si sono sposati proprio il 31 maggio. "Ogni anno ci siamo detti 'ti amo' - ha scritto 6voltemamma sotto a una foto con la piccola Gaia, rivolgendosi all'uomo della sua vita - Quest'anno ce lo siamo detti con un regalo speciale.

