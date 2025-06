Decima! torna il grido degli incursori della Marina alla parata del 2 Giugno

Il 2 giugno, festa della Repubblica, rievoca tradizioni storiche e valori patriottici. Quest’anno, il grido “Decima!” degli incursori della Marina riporta alla luce la forza e il coraggio di un corpo d’élite che ha fatto la storia. In un periodo in cui l’identità nazionale è sempre più importante, questo richiamo al passato si fa simbolo di unità e orgoglio per un’Italia che guarda al futuro. Non perdere questa emozionante celebrazione!

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Dopo le polemiche dello scorso anno torna il grido degli incursori della Marina alla parata del 2 Giugno: "Decima!" Difesa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Decima!", torna il grido degli incursori della Marina alla parata del 2 Giugno

