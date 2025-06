Decide Inzaghi futuro in bilico | Inter fiduciosa ma il tecnico è tentato dall' Al Hilal

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è appeso a un filo. Mentre il club nerazzurro esprime ottimismo, il richiamo dell’Al Hilal, con una proposta allettante, stuzzica il tecnico. Domani si svolgerà un vertice cruciale che potrebbe cambiare tutto. La domanda sorge spontanea: chi sarà il successore? I nomi in ballo, da Fabregas a De Zerbi, accendono l'attenzione su un mercato sempre più internazionale e ricco di sorprese. Riman

Previsto per domani il vertice decisivo. Il tecnico valuta seriamente la ricca proposta saudita. Se parte, idee Fabregas, Chivu, De Zerbi e Vieira. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Decide Inzaghi, futuro in bilico: Inter fiduciosa, ma il tecnico è tentato dall'Al Hilal

Leggi anche Rinnovo Inzaghi, si decide dopo la finale di Champions League? La situazione - La questione del rinnovo di Simone Inzaghi all'Inter si deciderà probabilmente dopo la finale di Champions League.

