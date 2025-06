Death Stranding 2 rivoluziona la formula | più libertà d’azione nuove minacce e scelte strategiche

Death Stranding 2: On the Beach, in arrivo il 26 giugno 2025, è pronto a ridefinire l'esperienza videoludica. Hideo Kojima introduce una libertà d'azione senza precedenti, arricchita da nuove minacce e scelte strategiche. In un’epoca in cui il gaming si evolve verso interazioni più immersive, questo sequel potrebbe essere il punto di svolta che i fan stavano aspettando. Sei pronto a esplorare un nuovo mondo di possibilità?

Con l'arrivo di Death Stranding 2: On the Beach, previsto per il 26 giugno 2025, Hideo Kojima si prepara a sconvolgere nuovamente le regole del gioco. Questo attesissimo sequel promette meccaniche completamente rinnovate, un arsenale espanso e una narrazione che spinge ancora più in là i confini dell'interazione tra giocatore e mondo di gioco. Death Stranding 2 quanto dura? Ecco la risposta Combattimenti più articolati e libertà totale nello stile di gioco. Il ritorno di Sam Porter Bridges sarà segnato da un cambio netto nel ritmo e nella varietà del gameplay. Stavolta il giocatore potrà scegliere tra molteplici stili d'approccio, passando dal silenzio dell'infiltrazione all'esplosività del fuoco pesante.

