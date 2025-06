De Laurentiis aveva stroncato Luis Enrique | “Meno male che è andato al PSG avete visto?”

Aurelio De Laurentiis, sempre un passo avanti nel gioco del calcio, non ha mai nascosto il suo pensiero su Luis Enrique. "Meno male che è andato al PSG", commentò con un certo compiacimento. Oggi, nella giungla della Serie A, dove le scelte possono segnare il destino di una squadra, la sua previsione si fa interessante: chi sarà il prossimo a brillare, o a fallire? Scopri come il mercato degli allenatori sta cambiando le sorti del campionato!

Nell'ottobre di due anni fa Aurelio De Laurentiis gongolava per non aver portato a Napoli Luis Enrique: "Meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo.". Pochi giorni dopo avrebbe esonerato Rudi Garcia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

