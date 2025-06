De Bruyne tanta voglia di azzurro | il retroscena infiamma tutta Napoli

Kevin De Bruyne, campione del Manchester City, potrebbe presto indossare la maglia del Napoli. Un colpo che non solo accenderebbe le speranze dei tifosi, ma rappresenterebbe anche un passo audace nel nuovo ciclo di successi degli azzurri, reduci dalla vittoria dello Scudetto. Il futuro è luminoso e pieno di ambizioni. De Bruyne a Napoli? È il segno che il club punta a diventare protagonista in Europa!

Kevin De Bruyne è davvero vicino a vestire la maglia del Napoli: un'operazione che, se bollata dall'ufficialità, è stata fortemente voluta dal centrocampista belga. La parola chiave in questi giorni a Napoli è "futuro". Quello che attende gli azzurri con ambizioni molto alte, considerando lo Scudetto appena conquistato e la voglia da parte di Antonio Conte di riconfermarsi in Serie A. Ma, nello stesso tempo, senza accantonare la voglia di giocarsela anche in Europa, visto il ritorno nella UEFA Champions League degli azzurri dopo un anno di assenza. Per farlo, però, servono rinforzi di livello. Insomma, calciatori che possano avere già un curriculum di un certo tipo da mettere a disposizione di un gruppo che va sicuramente rinforzato in sede di calciomercato.

