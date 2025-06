De Bruyne-Napoli visite mediche rimandate | affare in standby ma non a rischio

Il sogno di vedere Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli si prende una pausa, ma non è ancora tramontato. Le visite mediche sono rimandate, lasciando i tifosi in attesa di novità. In un mercato frenetico, le trattative possono oscillare rapidamente, ma la speranza azzurra resiste. Questo colpo potrebbe essere il tassello mancante per un Napoli sempre più ambizioso. Rimanete sintonizzati: il calciomercato è un universo in continuo movimento!

L’incontro tra Kevin De Bruyne e il Napoli non si concretizzerà oggi: le . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne-Napoli, visite mediche rimandate: affare in standby ma non a rischio

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Ne parlano su altre fonti

De Bruyne al Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità; Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì; Le parole del padre e l'attesa di Napoli: cosa manca per De Bruyne e quando si svolgeranno le visite mediche; Napoli, tutto fatto per De Bruyne: scambio di documenti e visite mediche, i dettagli. 🔗Cosa riportano altre fonti

De Bruyne-Napoli, visite mediche rimandate: affare in standby ma non a rischio

forzazzurri.net scrive: ForzAzzurri.net - De Bruyne-Napoli, visite mediche rimandate: affare in standby ma non a rischio L’incontro tra Kevin De Bruyne e il Napoli non si concretizzerà oggi: le ...

De Bruyne-Napoli, nuova data per visite mediche a Roma. I dettagli

Da msn.com: Nella giornata di oggi non ci saranno le tanto attese visite mediche da parte di Kevin De Bruyne con il Napoli, sono state posticipate a dopo gli impegni delle nazionali. La trattativa non è un perico ...

REPUBBLICA - De Bruyne-Napoli, slittate le visite mediche per gli impegni col Belgio, le ultime

Come scrive napolimagazine.com: La Repubblica scrive della trattativa che potrebbe portare il centrocampista Kevin De Bruyne a Napoli: "Il Napoli è riuscito a battere la poderosa concorrenza per De Bruyne, che si è appena svincolato ...