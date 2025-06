De Bruyne-Napoli tutto fatto ma visite rinviate | si attende dopo il 9 giugno

L'affare De Bruyne-Napoli è solo rimandato, ma l'attesa fa crescere l'hype tra i tifosi. L'accordo è solido e il fantasista belga potrebbe portare una nuova dimensione alle ambizioni partenopee. Con il calciomercato che entra nel vivo, ogni giorno di attesa amplifica le aspettative. Sarà lui a infiammare San Paolo? Restate sintonizzati, il colpo dell'estate è dietro l'angolo!

L'abbraccio tra Kevin De Bruyne e il Napoli è soltanto rimandato. Nessun passo indietro, nessuna frenata: l'accordo c'è e resta solido, ma le visite mediche previste a Villa Stuart sono state rinviate. Dovevano tenersi tra sabato e oggi, ma lo slittamento è stato necessario per ragioni puramente burocratiche e legate al completamento dello scambio documentale tra le parti. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro e l'entourage del fuoriclasse belga non sono riusciti ad anticipare i tempi come sperato.

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

