De Bruyne Napoli non è ancora fatta…per poco però! L’annuncio del giornalista evidenzia un aspetto mancante per l’ufficializzazione dell’ingaggio

L'attesa per l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli si infittisce, ma non disperate: l'affare è ben lontano dal fallimento. La trattativa sta scaldando gli animi dei tifosi azzurri, in un periodo in cui i grandi nomi sono al centro di ogni discorso calcistico. Un innesto come quello del mediano belga potrebbe davvero fare la differenza. Rimanete sintonizzati, l’ufficialità è questione di giorni!

De Bruyne Napoli, l'ufficialità dell'ingaggio tarda ad arrivare solo per questa ragione! L'affare non sembra essere in particolare pericolo. Kevin De Bruyne non corre il rischio di veder sfumare il suo approdo al Napoli. Nonostante le parole espresse dal padre nella giornata di ieri, il suo arrivo all'ombra del Vesuvio non sembra essere a rischio. La conferma è arrivata attraverso il tweet di Orazio Accomando, che si ha rivelato quanto segue sul suo profilo X. Niente Juve, dunque, per lui. PAROLE – « Napoli, il ritardo della chiusura dell'affare De Bruyne è legato ai contratti, che richiedono un pizzico di pazienza in più.

