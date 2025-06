De Bruyne-Napoli e il giallo delle visite | colpo a rischio? Come stanno le cose

Napoli è in fibrillazione: l'arrivo di Kevin De Bruyne sembra sul filo del rasoio, con le visite mediche che creano un certo mistero. Questo colpo di mercato potrebbe segnare una svolta epocale, portando la squadra a nuovi traguardi. Con il sogno dello Scudetto ancora vivo, i tifosi si chiedono: sarà De Bruyne a dare il tocco finale a una rosa già competitiva? L'attesa cresce, e il cuore azzurro batte forte!

Tutta Napoli attende con ansia l’arrivo di Kevin De Bruyne: in queste ore ha fatto discutere la questione legata alle visite mediche. Con uno Scudetto ancora ben vivo negli occhi, Napoli continua a sognare. Già, perché il mercato è in pieno fermento e sono tanti i nomi accostati al club azzurro, che dal canto suo ha l’ambizione di regalarsi un organico capace di giocarsela sia in Serie A che in Champions League. In queste ore spunta anche la suggestione Rafa Leao ( clicca qui per tutti i dettagli ), a dimostrazione di quella che è l’ambizione dei partenopei in sede di mercato. Chi, invece, è molto vicino al Napoli è Kevin De Bruyne: il fuoriclasse è in arrivo dal Manchester City, da cui si svincolerà a parametro zero al termine della stagione ora in corso (30 giugno, ndr). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it