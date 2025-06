De Bruyne-Napoli conto alla rovescia | nessun ostacolo visite rinviate di pochi giorni

Il grande colpo di mercato è sempre più vicino! Nonostante alcune visite rinviate di pochi giorni, l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli sembra solo questione di tempo. La passione dei tifosi azzurri è palpabile, in un campionato che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese. Immaginate il genio belga tra i nostri paladini: un sogno che sta per diventare realtà! Restate sintonizzati, la magia è nell'aria.

Non sarà oggi il giorno dell'annuncio ufficiale di Kevin De Bruyne in maglia.

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Napoli-De Bruyne, è conto alla rovescia: legali a Napoli per definire i dettagli, il 2 giugno le visite

De Bruyne-Napoli, si prova a chiudere entro lunedì (Pedullà)

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

