De Bruyne le visite mediche col Napoli sono slittate

Un colpo di mercato che fa sognare i tifosi: De Bruyne pronto a indossare la maglia del Napoli, nonostante il suo passaggio fosse ostacolato da questioni di diritti d'immagine. In un calcio sempre più influenzato da investimenti esteri, questo trasferimento dimostra come il club partenopeo stia cercando di posizionarsi tra le grandi d'Europa. Un acquisto che potrebbe riportare il Napoli ai vertici, ma ora tocca aspettare!

L’accordo tra il Napoli e De Bruyne è cosa fatta. “ il Napoli – scrive Repubblica – è riuscito a battere la poderosa concorrenza per De Bruyne, che si è appena svincolato dal City e aveva offerte ricchissime da Usa e Arabia Saudita  L’ultimo intoppo erano i soliti diritti di immagine, poi le visite mediche (slittate per motivi logistici legati agli impegni del giocatore con la sua nazionale) e la firma: biennale da 5,5 milioni netti e bonus di ingresso “. Leggi anche: De Bruyne a Napoli, Pedullà smentisce il padre: «l’affare non è a rischio, scambio dei documenti in corso» E un appoggio per convincere il vincitore seriale è arrivato anche da Mertens e Lukaku “Ma l’attesa è soprattutto per la nuova stella. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, le visite mediche col Napoli sono slittate

Leggi anche Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne: visite mediche nei prossimi giorni - Il Napoli è pronto a stupire con l'arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

