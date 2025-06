De Bruyne i racconti di Lukaku e Mertens per farlo innamorare di Napoli

De Bruyne, futuro azzurro? L'influenza di Lukaku e Mertens si fa sentire: racconti avvincenti che hanno fatto breccia nel cuore del talento belga. In un calcio sempre più globalizzato, la scelta di un calciatore non è mai solo tecnica, ma anche emotiva. Napoli, con il suo calore e la sua passione, potrebbe diventare il palcoscenico ideale per una star in cerca di nuovi stimoli. Chi ha detto che i campioni non possano innamorarsi?

I connazionali hanno convinto De Bruyne a scegliere Napoli. Manca poco per l’ufficialità per De Bruyne al Napoli, ma spuntano retroscena interessanti per la decisione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne, i racconti di Lukaku e Mertens per farlo innamorare di Napoli

Altre fonti ne stanno dando notizia

De Bruyne e il Napoli, l’Italia riscopre il lusso di regalarsi una stella; Lukaku: Sono emozionato, abbiamo lavorato tanto. De Bruyne? No comment; De Bruyne, numeri da nuovo Napoli: 10 milioni alla firma, poi 5 netti a stagione (Gazzetta); Metti insieme Lukaku, McTominay e Conte: viene fuori la storia del quarto scudetto del Napoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

De Bruyne, i racconti di Lukaku e Mertens per farlo innamorare di Napoli

Riporta forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - I connazionali hanno convinto De Bruyne a scegliere Napoli. Manca poco per l'ufficialità per De Bruyne al Napoli, ma spuntano retroscena interessanti per ...

"Vieni a Napoli, è bellissima", Mertens e Lukaku hanno fatto innamorare De Bruyne durante i ritiri

Secondo msn.com: Dietro la scelta di Kevin De Bruyne di accettare il Napoli ci sono sicuramente le recensioni positive di Romelu Lukaku e Dries Mertens.

Il direttore del Belgio: "De Bruyne con Lukaku a Napoli? Tutti li vorrebbero. Non è spacciato..."

msn.com scrive: Anche in Nazionale si parla della possibilità che Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku diventino compagni di squadra nel Napoli.