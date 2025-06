De Bruyne al Napoli il padre frena | o si chiude entro il 10 giugno o la trattativa rischia di sfumare?

Il Napoli è a un passo da un colpo da maestro: Kevin De Bruyne potrebbe indossare la maglia azzurra! Tuttavia, il padre del campione belga frena le aspettative. La scadenza del 10 giugno si avvicina e con essa la possibilità che la trattativa sfumi. In un mercato sempre più frenetico, il Napoli deve agire in fretta per non perdere uno dei gioielli del calcio mondiale. Riusciranno a chiudere l'affare? L'attesa cresce!

Da giorni si parla di una trattativa ormai conclusa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. Eppure, il calciatore è partito per il ritiro della Nazionale belga e non potrà firmare il contratto prima del 10 giugno, ultimo giorno di sessione di calciomercato di giugno prima dell’apertura di inizio luglio. Esperti di mercato confermano che . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Se ne parla anche su altri siti

Le parole del padre e l'attesa di Napoli: cosa manca per De Bruyne e quando si svolgeranno le visite mediche; De Bruyne-Napoli, il padre frena: Non ha deciso dove andrà, le trattative sono ancora in corso in diverse direzioni; De Bruyne, il padre frena: “Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni”; De Bruyne, il padre: “La trattativa col Napoli è in corso, ma non è ancora chiusa”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

De Bruyne, il padre frena: “Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni”

Da msn.com: Le visite mediche che molti avevano ipotizzato il belga potesse sostenere gia oggi sono slittate a dopo gli impegni nazionali: "Non ha ancora deciso dove andra" ...

"Kevin non ha ancora deciso": così il padre di De Bruyne sul trasferimento al Napoli

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Il padre di De Bruyne sta facendo preoccupare i tifosi del Napoli: parole che spiazzano

Si legge su msn.com: Herwig de Bruyne frena l’entusiasmo del Napoli: «Trattative in corso, Kevin deciderà da solo». Salta anche la KDB Cup.