Dazi Usa Trump e Xi parleranno molto presto

Un incontro atteso per scuotere i mercati: Donald Trump e Xi Jinping si preparano a discutere dei dazi, un tema cruciale in un'epoca di tensione commerciale globale. Le conseguenze di questa conversazione potrebbero influenzare non solo l'economia americana e cinese, ma anche il panorama economico mondiale. Rimanete sintonizzati, perché nel gioco delle strategie commerciali, ogni parola conta!

Il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping parleranno molto presto sul tema dei dazi. È quanto riporta l’emittente Cnbc, citando un alto funzionario della Casa Bianca secondo cui il colloquio è atteso in settimana. I due leader potrebbero parlare “molto presto”, anche se probabilmente non oggi, lunedì, ha detto la fonte a Cnbc. La discussione farà seguito a una serie di scontri fra Washington e Pechino, che minacciano di far deragliare un accordo commerciale provvisorio che era stato raggiunto dalle due superpotenze economiche solo poche settimane fa. Dazi e accuse reciproche tra Washington e Pechino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa, Trump e Xi parleranno “molto presto”

Leggi anche Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Ne parlano su altre fonti

Dazi, Usa e Cina al lavoro per un colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping; Cina in netto rosso, corrono oro e yen. Tornano i litigi sui dazi Usa, ma Hassett annuncia: colloquio Trump-Xi a breve; Dazi Usa alla Cina, possibile telefonata Trump-Xi per sbloccare i negoziati; Trump: «Senza dazi gli Usa sono finiti. Io e Xi ci stiamo lavorando». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cina in netto rosso, corrono oro e yen. Tornano i litigi sui dazi Usa, ma Hassett annuncia: colloquio Trump-Xi a breve

Segnala msn.com: Cina e Giappone aprono giugno in netto calo dopo che il presidente Trump ha annunciato il raddoppio dei dazi sull’acciaio al 50% e la rottura degli accordi di Ginevra con la Cina. Pechino ribatte: son ...

Bessent: colloquio Trump-Xi «molto presto»

Si legge su corriere.it: Venerdì Trump ha accusato Pechino di aver «totalmente violato» gli accordi sulla tregua commerciale. Bressent: colloquio Trump-Xi «molto presto» ...

Prove di dialogo tra Usa e Cina, forse in settimana una telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping

Riporta ilfattoquotidiano.it: Secondo un funzionario dell'amministrazione Trump, il presidente americano e quello cinese potrebbero parlare questa settimana delle tensioni commerciali tra i due paesi ...