Dazi e guerre spingono il prezzo dell' oro +12%

L'oro torna a splendere, alimentato dai dazi e dalle tensioni geopolitiche. Con l'innalzamento delle tariffe su acciaio e alluminio, gli investitori si rifugiano nel metallo prezioso, che sale dell'1,2% a 3328 dollari l'oncia. Questo fenomeno non è solo una reazione ai conflitti commerciali, ma segna un trend crescente verso la ricerca di stabilità in tempi incerti. Un'opportunità da non perdere in un mercato volatile!

Leggi anche Dazi, Xi: “No vincitori in guerre commerciali, bullismo porta ad autoisolamento” - Nel contesto delle tensioni commerciali globali, il presidente cinese Xi Jinping sottolinea l'assenza di vincitori nelle guerre commerciali.

