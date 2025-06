David Napoli brusca frenata? Inter alla finestra per l’attaccante la situazione

La corsa di David Napoli verso l'Inter subisce una brusca frenata, ma il suo futuro resta incerto e intrigante. In un mercato in continua evoluzione, l’attaccante è al centro di attenzioni che potrebbero stravolgere le dinamiche calcistiche italiane. Ciro Venerato ha acceso i riflettori su questa trattativa, sottolineando come le sorprese non mancheranno. Riuscirà Napoli a conquistare un posto nel cuore dei nerazzurri? La suspense continua!

David Napoli, l’attaccante resta nel mirino dell’Inter per il futuro: rallentata la trattativa con i campani. Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli, soffermandosi anche su David, obiettivo anche dell ‘Inter. L’IDEA – « Tutti davano in dirittura d’arrivo lo svincolato Jonathan David, ma Conte ha chiesto per ora una pausa di riflessione per valutare se prenderlo. Quindi il ds Manna si è rifatto vivo con l’Udinese per Lucca, col Liverpool per Nunez e con il Manchester United per Hojlund. Smentiamo ufficialmente l’interesse per Guirassy del Borussia Dortmund e per Gyokeres dello Sporting, non rientrano nei piani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Napoli, brusca frenata? Inter alla finestra per l’attaccante, la situazione

