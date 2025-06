David Juventus proseguono i contatti con l’entourage dell’attaccante! Novità sul possibile colpo a parametro zero Le ultimissime

La Juventus è sul piede di guerra per Jonathan David! I contatti con il suo entourage si intensificano, rendendo il possibile acquisto a parametro zero un'opportunità da non perdere. In un mercato sempre più inflazionato, la strategia bianconera si fa astuta e mirata, puntando su talenti che possono rinforzare la squadra senza svuotare il portafoglio. Riuscirà la Juve a strappare David alla concorrenza? La suspense è alle stelle!

David Juventus, proseguono i contatti con l’attaccante: novità in vista della prossima stagione. Gli aggiornamenti sull’attaccante. Il calciomercato Juve continua a lavorare per arrivare a Jonathan David. L’attaccante canadese, a parametro zero, è finito nel mirino di diverse squadre: oltre alla Juventus, infatti, ci sono anche Napoli e Inter. Dopo l’ufficialità del nuovo direttore generale Damien Comolli, continuano i contatti tra la dirigenza della Juventus e l’entourage del canadese. In questo momento, infatti, la pista Napoli si sarebbe raffreddata. A riportarlo è Sky Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, proseguono i contatti con l’entourage dell’attaccante! Novità sul possibile colpo a parametro zero. Le ultimissime

Leggi anche David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Come scrive msn.com: La Juventus accelera su Jonathan David e si avvicina alla chiusura dell'affare. Il canadese del Lille è pronto a firmare a parametro zero.