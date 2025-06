Date il primo vero sguardo a Google Pixel 10 Pro | 9 foto leak ci dicono un po’ di cose su di lui

Finalmente svelato il Google Pixel 10 Pro! Le prime foto trapelate rivelano un design accattivante e specifiche che promettono di alzare l’asticella nel mondo degli smartphone. Con la crescente competitività del mercato, ciò che cattura l'attenzione è la fotocamera potenziata, pronta a sfidare i colossi dell’industria. Rimanete sintonizzati: questa nuova gemma tech potrebbe ridefinire il concetto di fotografia mobile!

Google Pixel 10 Pro esce allo scoperto: ecco le primo foto reale con le specifiche tecniche.

