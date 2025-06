Dargen D’Amico premiato da Amnesty International per la canzone Onda alta sul dramma delle migrazioni via mare

Dargen D’Amico conquista il 23esimo Premio Amnesty International Italia con "Onda alta", un brano che affronta il dramma delle migrazioni via mare. La sua musica non è solo intrattenimento, ma un potente messaggio di umanità e sensibilità, in un periodo in cui la crisi migratoria è più attuale che mai. Scopri come l’arte può trasformarsi in voce per chi non ha parole, in un mondo che spesso dimentica.

Milano, 2 giugno 2025 – Il brano “Onda alta” del milanese Dargen D’Amico si è aggiudicato il 23esimo Premio Amnesty International Italia nella sezione Big. " Onda alta" (scritto da Cheope D'Amico Roberts Marletta Fazio), presentato al festival di Sanremo 2024, affronta con delicatezza e intensità il dramma delle migrazioni via mare, dando voce a chi si trova costretto a lasciare la propria terra e affrontare viaggi pericolosi e disperati per raggiungere l'Europa. Il riconoscimento è promosso da Amnesty International Italia, insieme all'associazione Voci per la Libertà, per premiare il miglior brano sui diritti umani pubblicato nell'anno precedente da un artista o gruppo di spicco della musica italiana . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dargen D’Amico premiato da Amnesty International per la canzone “Onda alta” sul dramma delle migrazioni via mare

