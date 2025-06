Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | le foto dal set rivelano un ‘nuovo’ vigilante

Le riprese di "Daredevil: Rinascita – Stagione 2" stanno svelando sorprese entusiasmanti! Camila Rodriguez si trasforma nella nuova Tigre Bianca, portando una ventata di novità nell'universo Marvel. Questo personaggio, legato a una storia tragica e avvincente, si inserisce perfettamente nel trend crescente di vigilanti con background complessi. Pronti a scoprire come si intrecceranno le loro storie? La stagione promette adrenalina e colpi di scena imper

Le riprese di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 sono ancora in corso a New York e una nuova foto dal set rivela un primo sguardo a Camila Rodriguez nei panni della nuova Tigre Bianca dell’MCU. Suo zio, Hector Ayala, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal detective Cole North, membro della task force anti-vigilanti del sindaco Fisk, dopo che Matt Murdock lo ha scagionato in tribunale. Nel finale della prima stagione, si era insinuato che Angela avrebbe potuto riprendere da dove lui aveva lasciato, e questo è stato confermato da quest’ultima foto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

