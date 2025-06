Daredevil | Rinascita 2 sorpresa! Una nuova vigilante fa il suo debutto nella foto dal set

Il ritorno di Daredevil: Rinascita non è solo un evento per i fan, ma segna l'ingresso di nuove eroine nel Marvel Cinematic Universe! La recente foto dal set rivela una nuova vigilante che promette di portare freschezza e suspense nella trama. Con la crescita delle narrazioni femminili nei supereroi, questo debutto si inserisce perfettamente nel trend di maggiore inclusività e rappresentazione. Chi sarà la nuova protagonista? La curiosità è alle stelle!

Una nuova foto dal set della seconda stagione di Daredevil: Rinascita Born Again offre un primo sguardo a un'altra vigilante dei fumetti che farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe al ritorno dello show su Disney+ nel 2026. Sono ancora in corso a New York le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita e un nuovo sguardo dal set ci mostra una nuova vigilante dei fumetti, pronta a fare il debutto nell'MCU. Si tratta di Tigre Bianca, a interpretarla sarà l'attrice Camila Rodriguez, che abbiamo già visto nella prima stagione del ruolo di Angela Del Toro. Nei fumetti lo zio di Angela, Hector Ayala, è stato ucciso dal Detective Cole North, membro della Task Force Anti Vigilanti del Sindaco Wilson Fisk dopo che Matt Murdock lo aveva fatto scagionare dalle accuse in tribunale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, sorpresa! Una nuova vigilante fa il suo debutto nella foto dal set

Leggi anche Marvel Daredevil: Rinascita 2, Matthew Lillard svela ruolo limitato e progetti in Scream 6 e FNAF - Recenti rivelazioni hanno ravvivato l'interesse dei fan nel mondo Marvel, con Charlie Cox che anticipa dettagli su "Daredevil: Rinascita 2".

