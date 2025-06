Daniela Zurria | Accettare che mia figlia Sofia è stata uccisa dal suo ex lo stesso ragazzo che ho accolto in casa per 4 anni è stato un inferno

Un racconto straziante che commuove e fa riflettere: nel nuovo episodio del podcast di Vanity Fair "Quello che resta", Daniela Zurria condivide il suo dolore per la tragica perdita della figlia Sofia, vittima di femminicidio. La sua testimonianza non è solo un grido di dolore, ma un urgente appello alla consapevolezza su una piaga sociale che colpisce troppe donne. Ascoltare per capire, per non restare indifferenti.

Nuova puntata del podcast di Vanity Fair Quello che resta. Per Giulia, per tutte. L'episodio attraversa, grazie alle parole della madre Daniela, il femminicidio di Sofia Castelli, uccisa a 20 anni dal suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daniela Zurria: «Accettare che mia figlia Sofia è stata uccisa dal suo ex, lo stesso ragazzo che ho accolto in casa per 4 anni, è stato un inferno»

Scomparsa Daniela Ruggi, il fratello: “Nei miei confronti accuse ingiuste, non ho mai aggredito mia sorella”

Scrive fanpage.it: “Ho sempre cercato di aiutare mia sorella Daniela che viveva ultimamente in condizioni trascurate ma ha sempre rifiutato il mio aiuto, così come quello di tutti. Ho segnalato subito la sua ...

«Mia sorella Daniela era buona: nonostante tutto voleva provare a salvarlo»

Riporta msn.com: quando le viene chiesto un ricordo di Daniela, aggiunge: «Era una persona troppo buona per poter abbandonare una persona in difficoltà. Ha pagato perché voleva solo aiutare: ecco com’era mia ...

La madre di Daniela Ruggi: «Mia figlia iniziò a soffrire quando perse il lavoro sul pulmino»

Segnala msn.com: Quando, per ragioni familiari, mi sono dovuta trasferire a Prignano presso casa dei miei genitori, Daniela ha deciso di rimanere a vivere a Vitriola anche perché lì prestava servizio civile.