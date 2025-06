Dan Peterson | Mia zia era la centralinista di Oppenheimer sparì per sei mesi dopo Hiroshima e Nagasaki capimmo

Dan Peterson ci svela un pezzo di storia che intreccia sport e politica. La sua esperienza in Cile nel 1971, mentre Allende era al potere, rivela quanto il mondo dello sport possa essere influenzato da dinamiche geopolitiche. Curioso sapere che, sebbene non fosse un agente della CIA, la sua missione si intrecciava con gli interessi americani. Scoprite come lo sport può diventare un campo di battaglia per ideologie e potere!

Il Corriere della Sera intervista Dan Peterson, lei è stato davvero un agente della Cia? «No. Però.». Però? «Però è vero che andai ad allenare la nazionale cilena nel 1971 con i Corpi di Pace americani e che Nixon volevo sapere per filo e per segno quello che facevo laggiù, nella terra di Allende. In un certo senso, ero “in missione”. Trovai un Paese bellissimo ma diviso, tra la destra e la sinistra, diciamo così. Un giorno arrivò una soffiata: quelli di destra volevano sabotare le condutture dell’acqua. Non accadde nulla, ma capii che era ora di far rimpatriare la mia famiglia». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dan Peterson: «Mia zia era la centralinista di Oppenheimer, sparì per sei mesi, dopo Hiroshima e Nagasaki capimmo»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dan Peterson: «In Cile nel '71 allenai la nazionale: dovevo riferire tutto a Nixon. Berlusconi mi voleva coach al Milan. Trump? Non mi dispiace». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dan Peterson: «Mia zia era la centralinista di Oppenheimer, sparì per sei mesi, dopo Hiroshima e Nagasaki capimmo»

Da ilnapolista.it: Fu allora che capimmo che cosa aveva fatto mia zia. Lei piangeva in silenzio ... Leggi anche: Galliani: «Berlusconi voleva Dan Peterson al Milan prima che arrivasse Sacchi» Dopo il basket la tv come ...

Dan Peterson: «In Cile nel ’71 allenai la nazionale: dovevo riferire tutto a Nixon. Berlusconi mi voleva coach al Milan. Trump? Non mi dispiace»

Scrive msn.com: L'allenatore di pallacanestro: «Io agente della Cia? No però scappai dal Cile 12 giorni prima del colpo di Stato di Pinochet». «Armani mi sistemava in silenzio i polsini». «Dino Meneghin mi faceva il ...

Dan Peterson: «Perché ho lasciato il basket, l’errore più grande della mia vita. La battuta sulla pasta? Rubata alla tv Usa»

Si legge su corriere.it: la mia decisione. Così ho scelto di smettere». Ed è iniziato il Dan Peterson show, televisione e pubblicità. La gente si è innamorata delle sue telecronache e dei suoi spot. «In pubblicità ...