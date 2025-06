Damiano Caruso assolve Del Toro | Era in maglia rosa a soli 21 anni forse ha sottovalutato Yates

Damiano Caruso, a 37 anni e con un quinto posto al Giro d'Italia, riflette sulla corsa e sulle sue strategie. La sfida con Simon Yates, che ha spodestato Del Toro dalla Maglia Rosa, evidenzia l'importanza della tattica nel ciclismo moderno. Caruso, che a soli 21 anni era già in cima, sottolinea come l'esperienza possa fare la differenza. Un insegnamento prezioso per le nuove generazioni di ciclisti!

A margine di un evento, Damiano Caruso ha parlato a Tina Ruggeri di InBici, tracciando un bilancio del suo Giro d’Italia, concluso al quinto posto a 37 anni, ed analizzando la tappa decisiva della corsa, che ha visto Simon Yates sfilare la Maglia Rosa ad Isaac Del Toro alla penultima frazione. La tattica usata al Giro: “ Non ho pensato molto all’età, mi sono concentrato specialmente sulle mie sensazioni, che comunque sia erano più che buone. Stasera mi godo una serata differente, dopo tanti tanti giorni di ritiro, di fatiche. E’ anche un modo per rilassarsi e per dare l’opportunità alla bella gente che c’è stasera per incontrarla e scambiare proprio delle opinioni “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Damiano Caruso assolve Del Toro: “Era in maglia rosa a soli 21 anni, forse ha sottovalutato Yates”

Leggi anche Prosegue la follia dell’UCI: Damiano Caruso sanzionato con un cartellino giallo. Severità esagerata - Prosegue la controversa gestione dell'UCI, con Damiano Caruso sanzionato ingiustamente con un cartellino giallo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Damiano Caruso assolve Del Toro: “Era in maglia rosa a soli 21 anni, forse ha sottovalutato Yates”

Riporta oasport.it: A margine di un evento, Damiano Caruso ha parlato a Tina Ruggeri di InBici, tracciando un bilancio del suo Giro d'Italia, concluso al quinto posto a 37 ...

Damiano Caruso: “Non ho la forza per attaccare, voglio difendere la top-5”. E rinnova per un anno

Secondo oasport.it: Damiano Caruso è riuscito a difendere la quinta posizione nella classifica generale del Giro d'Italia 2025, stringendo i denti nella tappa odierna di ...

Giro d'Italia, 17a tappa: Del Toro, reazione da fuoriclasse. Carapaz resta il rivale più pericoloso, Caruso da applausi

sport.virgilio.it scrive: Giro d'Italia, reazione da fuoriclasse di Del Toro, che prima lascia andare Carapaz, poi lo riprende e lo stacca rosicchiandogli 10 secondi preziosi. Caruso migliore degli italiani ...