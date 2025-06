dall hi tech di leonardo la scuola per i piloti di domani

Leonardo, leader nell’aerospazio e difesa, punta sulla formazione dei piloti del futuro. Con una scuola all'avanguardia, l'azienda non solo prepara professionisti altamente specializzati, ma contribuisce anche a un trend globale: la crescente richiesta di competenze nel settore della mobilità aerea. Un aspetto interessante? La sinergia tra tecnologia e formazione potrebbe rivoluzionare l'intero ecosistema dell'aviazione. Non perdere di vista questa evoluzione!

LEONARDO, GRUPPO INDUSTRIALE internazionale, tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, realizza capacità tecnologiche multi-dominio in ambito aeronautica, elicotteri, elettronica, cyber security e spazio. Con oltre 60.000 dipendenti nel mondo, è protagonista dei principali programmi strategici internazionali. Fra le leadership tecnologiche di Leonardo a livello globale, quella sull’hi-tech mirato alla formazione dei piloti militari. È questo un contesto in continua evoluzione in cui l’azienda conferma il proprio ruolo di leader tecnologico portando l’addestramento militare in una nuova era: il sistema sviluppato da Leonardo (a sinistra l’ad Carlo Cingolani) ruota attorno al velivolo M- 346, al centro di un ecosistema che combina simulazione immersiva, realtà virtuale e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net