Dalle famiglie tradizionali il futuro dei popoli

Nel suo intervento per il Giubileo, Leone XIV riafferma con forza la centralità della famiglia tradizionale, citando Paolo VI e sottolineando come il matrimonio tra uomo e donna sia l’unico fondamento solido per il futuro dei popoli. In un’epoca in cui le definizioni di famiglia sono sempre più variegate, questa posizione offre spunti di riflessione sulle sfide e sulle identità che la società contemporanea deve affrontare. Un tema che continua a far discutere!

Nell’omelia per il Giubileo, Leone XIV cita Paolo VI e ribadisce che il matrimonio tra uomo e donna non è un ideale possibile ma il solo canone realizzabile per l’avvenire della società. Cattolici progressisti smentiti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Dalle famiglie tradizionali il futuro dei popoli»

