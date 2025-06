Dalla Turchia Osimhen vuole restare al Galatasaray

Victor Osimhen, protagonista del mercato estivo, ha espresso il desiderio di rimanere al Galatasaray. Dopo un anno di prestito dal Napoli, il nigeriano è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Con una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, l’attenzione delle big europee è alta. Chi sarà in grado di assicurarsi un talento così esplosivo? La stagione calda si preannuncia avvincente!

Victor Osimhen sarĂ uno degli uomini mercato di cui si parlerĂ di piĂą quest’estate. Il Napoli lo ha ceduto in prestito al Galatasaray questa stagione, ma ora dovrĂ necessariamente liberarsene definitivamente. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro (valida solo per l’estero). In tanti fanno la corte all’attaccante del Napoli, si parla dell’ Al-Hilal, dello United, ma anche della sua permanenza in Turchia. Proprio su questo tema è arrivata un’importante novitĂ dal cronista Zeki Uzundurukan su Fotomac: « Ho parlato con il presidente del Galatasaray per Osimhen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dalla Turchia, Osimhen vuole restare al Galatasaray

Leggi anche Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - Victor Osimhen si conferma star del calcio turco, realizzando una doppietta nella finale di Coppa di Turchia contro il Trabzonspor, portando il Galatasaray alla vittoria.

