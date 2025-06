Dalla Turchia danno al 70% la permanenza di Osimhen al Galatasaray

Il Galatasaray sembra pronto a fare la mossa vincente, con il 70% di probabilità che Victor Osimhen resti in Turchia. In un periodo in cui i trasferimenti estivi infiammano il mercato, il talento nigeriano potrebbe diventare una delle stelle più brillanti della Super Lig. Una permanenza al Gala non solo rinforzerebbe la squadra, ma potrebbe anche segnare un nuovo capitolo nella carriera di Osimhen. Rimanete sintonizzati!

Si legge su ansa.it: Dopo 70 ore sotto le macerie di un edificio crollato, una donna e il figlio sono stati tratti in salvo dai soccorritori nel distretto di Akevler di Hatay, in Turchia. Lo scrive Anadolu.

