dalla colombia per apprendere un educazione sostenibile e inclusiva

Un incontro che segna l'inizio di un percorso educativo senza confini: l'Istituto Comprensivo Statale Raffaello ha accolto educatori colombiani per condividere pratiche di inclusione e sostenibilità. In un'epoca in cui l'educazione deve rispondere a sfide globali, questa collaborazione rappresenta un'opportunità unica per innovare e ispirare. Scopri come queste esperienze possono trasformare le nostre scuole in spazi di apprendimento davvero inclusivi!

Un ponte tra Italia e Colombia per un'educazione inclusiva, sostenibile e innovativa. Protagonista l'Istituto Comprensivo Statale Raffaello che dal 19 al 23 maggio ha ospitato un gruppo di nove educatori colombiani, tra cui dirigenti scolastici e docenti provenienti da scuole pubbliche, nell'ambito della Ruta Italia 2025-1, iniziativa promossa dal Cedei (Centro de Estudios sobre Desarrollo Educativo e Innovación) e inserita nel programma Ermes. Cinque giorni fianco a fianco serviti a entrambe le parti per confrontarsi su pratiche educative, inclusione scolastica e sostenibilità ambientale. I partecipanti – sei dottorandi, due dottori in Scienze dell'Educazione e un laureato in Pedagogia – sono stati coinvolti in attività di osservazione, confronto e dialogo con i docenti dell'Istituto Raffaello, con un'attenzione particolare ai temi della pratica educativa, all'organizzazione dell'ambiente scolastico, allo sviluppo delle competenze per la sostenibilità, all'inclusione, al rapporto tra educazione e territorio, e alla dimensione affettiva nelle relazioni educative.

