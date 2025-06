Dal Psg al Napoli Manna prova il colpo | nel mirino dal 2024

Dopo la Champions League vinta, il Napoli punta dritto su un nuovo talento: Manna, fresco di trionfi con il PSG. La ricerca di un esterno sinistro si fa sempre più intensa, soprattutto dopo l'addio di Kvaratskhelia. Un colpo che potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche riaccendere l'entusiasmo dei tifosi partenopei. In un calcio in continua evoluzione, la strategia di mercato del Napoli potrebbe rivelarsi decisiva!

Il Napoli prova il colpo fresco vincitore della Champions League, ecco di chi si tratta: i dettagli. Non è un mistero che il Napoli sia ancora alla ricerca di un esterno sinistro che possa colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. David Neres ha entusiasmato i tifosi, ma non è mai scattata quella scintilla che c'era quando era ancora il georgiano a percorrere quella fascia. Per questo motivo Giovanni Manna si è messo al lavoro per portare a Napoli un nuovo innesto che riesca a riaccendere quel fuoco. La prossima sarà una stagione impegnativa, ma soprattutto serviranno elementi di talento che rendano la rosa competitiva.

Leggi anche Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

