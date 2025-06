Dal prossimo 16 giugno fino all’8 agosto riparte l’Off-Season con tante novità

Dal 16 giugno all’8 agosto, l'ASD Seanex torna con l’Off Season, un’opportunità unica per i giovani talenti! In un calcio che corre senza sosta, questa associazione sportiva di Taranto si distingue per la sua visione innovativa. Sotto la guida di Giuseppe Ungaro, oltre cento presenze in Serie C, il focus è sullo sviluppo e la crescita dei ragazzi. Un investimento nel futuro, perché il talento va coltivato! Vuoi scoprire le novità?

Tarantini Time Quotidiano In un’epoca in cui il calcio non conosce più soste, c’è chi ha saputo trasformare questa evoluzione in un’opportunità concreta. È il caso dell’ASD Seanex, associazione sportiva dilettantistica fondata da Giuseppe Ungaro, calciatore tarantino classe 1995 con oltre cento presenze in Serie C. Forte dell’esperienza maturata sui campi professionistici italiani, Mr. Ungaro ha deciso di mettere a disposizione dei giovani e dei professionisti il proprio bagaglio tecnico e umano. Al suo fianco, Mr. Francesco Lafortezza, attuale allenatore dei portieri della prima squadra della Virtus Francavilla, e uno staff altamente qualificato, accomunato da un obiettivo chiaro: offrire una preparazione tecnica e mentale completa a chi vuole davvero fare la differenza in campo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Dal prossimo 16 giugno fino all’8 agosto, riparte l’Off-Season con tante novità

Leggi anche Perché voterò sì ai referendum del prossimo giugno. La versione di Mayer - Voterò sì ai referendum di giugno perché riguarda la sicurezza sul lavoro e la lotta alle infiltrazioni mafiose, più che mai fondamentali in Italia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il 16 giugno cambiano le regole su Instagram e Facebook: cosa vuole fare Meta con i nostri dati; IMU 2025, aumento importante della prima rata in scadenza il 16 giugno per alcune tipologie di abitazioni: ecco quali; La dichiarazione precompilata 2025 spiegata ai cittadini; Entro il 16 giugno l’IMU per gli enti non commerciali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Scioperi a giugno 2025, il calendario completo

Scrive quifinanza.it: Calendario fitto di scioperi a giugno 2025: di seguito la lista completa delle agitazioni dei lavoratori in tutta Italia, dal settore del trasporto aereo e ferroviario, alla Sanità ...

In arrivo la stangata IMU, hai tempo fino al 16 Giugno: solo così ti salvi dagli aumenti

Segnala informazione.it: Scade il 16 giugno 2025 il termine per versare l’acconto IMU per l’anno di imposta 2025. Anche per quest’anno sono previsti diversi casi di esonero dal versamento dell’imposta. Per agevolare il lavoro ...

Il prossimo forum Agevity al Padiglione Italia a fine giugno

Lo riporta ansa.it: La prossima edizione del forum Agevity si terrà al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka a fine giugno". Questa edizione ha visto una importante partecipazione del Giappone, con gli ...