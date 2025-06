Dal progetto di una mamma Autism Friendly la rete s’allarga al distretto dei Colli e del Brembo

Il sogno di una mamma si trasforma in una realtà che abbraccia un intero distretto. Da Nembro a Curdo, il progetto "Autism Friendly" sta tessendo una rete di inclusione straordinaria, coinvolgendo commercianti e comunità nel sostegno alle diverse disabilità. Un'iniziativa che non solo promuove l’accessibilità, ma rappresenta un vero e proprio trend verso la sensibilizzazione sociale. Scopri come piccoli gesti possano cambiare il volto di intere comunità!

CURNO (Bergamo) Poco più di un anno fa era il sogno di una mamma. Ora è un sogno che unisce sempre più commercianti in sempre più Comuni e sempre più disabilità. In origine fu Nembro, in Val Seriana: qui, a marzo del 2024, Elena Graziani presentò per la prima volta il progetto " Autism Friendly ", che nel giro di poco tempo ha finito col coinvolgere la stragrande maggioranza delle attività commerciali del paese. Fondamentale il lavoro di squadra, il supporto della onlus Live Charity, di Delesco Nembro (l’associazione dei commercianti) e del centro StrabiliAba di Albino. Ora, a poco più di un anno di distanza, ecco l’adesione al medesimo progetto del Distretto del commercio dei Colli e del Brembo, che unisce 8 Comuni: Curno, Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole e Ponteranica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal progetto di una mamma. Autism Friendly, la rete s’allarga al distretto dei Colli e del Brembo

