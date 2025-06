Dal Portogallo | in settimana offerta del Napoli per Florentino centrocampista difensivo del Benfica

Il Napoli non si ferma e punta su Florentino, il difensore del Benfica che sta facendo parlare di sé. La proposta in arrivo dal club partenopeo rappresenta un passo audace in un mercato sempre più competitivo. Con la crescente importanza della solidità a centrocampo, la scelta di puntare su un talento come Florentino potrebbe rivelarsi vincente. Riuscirà De Laurentiis a chiudere l'affare? La stagione si preannuncia entusiasmante!

Il mercato del Napoli si muove in più direzioni, com’è logico che sia. Dal Portogallo il giornale Record scrive: Si prevede che il Napoli faccia una proposta questa settimana per ingaggiare Florentino. Il centrocampista 25enne portoghese è molto amato da Antonio Conte, l’allenatore che ha portato i partenopei alla vittoria del titolo e che è rimasto a Napoli. Per la prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha promesso. «Lo sosterrò in tutte le sue richieste per rafforzare la squadra». Ricordiamo che Anguissa potrebbe lasciare il Napoli: sul tavolo c’è un’offerta dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dal Portogallo: in settimana offerta del Napoli per Florentino centrocampista difensivo del Benfica

Altre fonti ne stanno dando notizia

