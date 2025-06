Dal Bancomat all’e-commerce l’Europa cambia il mondo digitale per tutti

Il 28 giugno segna un punto di svolta nel mondo digitale: l’European Accessibility Act (EAA) rivoluziona l'accesso per tutti. Non si tratta solo di bancomat o biglietti della metro, ma di un nuovo standard che rende ogni servizio online più inclusivo. In un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante della nostra vita quotidiana, garantire accessibilità significa abbracciare una società più equa. Scopri come questa iniziativa cambierà il tuo modo di vivere il digitale!

Dagli sportelli del bancomat ai distributori di biglietti della metro, dai siti di e-commerce alla consultazione di un referto online, fino alla prenotazione di un hotel per le vacanze. Cambierà tutto. Dovrà cambiare tutto. Il 28 giugno entra in vigore l’European Accessibility Act (EAA), la direttiva dell’Unione europea che impone ai Paesi membri l’adozione di standard comuni per garantire l’accessibilità a prodotti e servizi digitali anche per le persone con disabilità visive, motorie, uditive o cognitive. European Accessibility Act Sanzioni: chi deve rispettare le nuove norme e quali sono le sanzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dal Bancomat all’e-commerce, l’Europa cambia il mondo digitale (per tutti)

