Dal 5 al 7 giugno Pianeta 2030 – Il Festival l’evento annuale promosso dal Corriere della Sera e dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità

Dal 5 al 7 giugno, non perdere Pianeta 2030 – Il Festival! Un evento che unisce esperti e appassionati di sostenibilità per discutere le sfide ambientali più urgenti. Dopo il successo del 2024, l’edizione di quest’anno promette di ispirare con idee innovative e progetti concreti. La Triennale di Milano diventa il cuore pulsante di un movimento globale verso un futuro più verde. Unisciti a noi e scopri come ognuno di noi può fare la differenza!

D opo il successo dell’edizione 2024, torna dal 5 al 7 giugno Pianeta 2030 – Il Festival, l’evento annuale promosso dal Corriere della Sera e dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, si svolgerà alla Triennale Milano e sarà trasmessa anche in streaming su corriere.it e sui canali social del quotidiano. Clima, Copernicus segnala l’aprile del 2024 come il più caldo mai registrato X Leggi anche › Giornata Nazionale degli Alberi, Legambiente: «Piantiamone di più» In programma tre giornate di incontri, talk, laboratori e workshop aperti a studenti, cittadini e lettori, con la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo scientifico, culturale e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal 5 al 7 giugno Pianeta 2030 – Il Festival, l’evento annuale promosso dal Corriere della Sera e dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità

Se ne parla anche su altri siti

I numeri dell’impatto umano sul pianeta: i NatGeo Explorer al Green&Blue Festival 2025; Il cielo di giugno 2025: gli eventi astronomici da non perdere tra congiunzioni e solstizio; Non solo scienza: musica e teatro per difendere l’ambiente; Giugno stellare al planetario civico di Lecco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pianeta 2030 – Il Festival che si terrà dal 5 al 7 giugno in Triennale Milano

Riporta mi-lorenteggio.com: (mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Pianeta 2030 – Il Festival che si terrà dal 5 al 7 giugno in Triennale Milano. Il 5 giugno inoltre Corriere della Sera celebra la Giornata Mondiale dell’A ...

Dal 5 al 7 giugno torna il Green&Blue Festival di Gedi

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“Ripartiamo da zero”, torna a Milano dal 5 al 7 giugno il Festival di Green&Blue

repubblica.it scrive: Quattro, i miliardi di ettari che potrebbero essere ricoperti da alberi su tutto il pianeta. E naturalmente ... da Vinci” di Milano dal 5 al 7 giugno 2025. Il festival, arrivato quest’anno ...