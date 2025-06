Dai sottomarini atomici alle fabbriche di armi così il Regno Unito risponde alla minaccia russa Starmer | Prepariamoci alla guerra

Il Regno Unito si prepara a una nuova era di militarizzazione con l'ammodernamento delle sue forze armate. Keir Starmer non usa mezzi termini: "Prepariamoci alla guerra" è il mantra di un'era in cui le tensioni globali richiedono una risposta decisa. Questa strategia riflette un trend globale, dove la sicurezza è sempre più al centro dell'agenda politica. Rimanere vigili è fondamentale, e il primo passo è proprio questo. Ma sarà sufficiente?

«Se vogliamo scoraggiare un conflitto, il miglior modo è prepararsi a un conflitto». Keir Starmer si affida all’antico adagio latino – Si vis pacem, para bellum – per formalizzare la revisione della strategia militare del Regno Unito. Da una base di sommergibili in Scozia, il premier britannico rivendica la scelta di Londra di ammodernare il proprio deterrente nucleare e punta il dito contro «la minaccia» che proviene da Mosca, che costringe il suo Paese a «farsi trovare pronto» per un ipotetico scenario di guerra. Il «diritto assoluto all’autodifesa» dell’Ucraina. Nel giorno in cui viene svelata la revisione della strategia di difesa del Regno Unito, Starmer ribadisce il suo pieno appoggio all’Ucraina, che «ha il diritto assoluto all’autodifesa» e le cui incursioni a distanza contro alcune basi aeree strategiche russe sono pienamente «legittime». 🔗 Leggi su Open.online