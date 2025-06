Dai parchi ai cortili dalle piazze ai giardini | tornano i Punti estivi

L'estate a Torino si reinventa: i Punti Estivi trasformano spazi quotidiani in oasi di cultura e socialità! Dai parchi ai cortili, la città si anima con eventi imperdibili, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente. Scopri come questi luoghi, una volta trascurati, diventano protagonisti di un'estate ricca di esperienze da condividere. È il momento perfetto per riscoprire la tua città e lasciarti sorprendere!

L’estate torinese si diffonde nei luoghi della quotidianità, con i Punti estivi gli spazi pubblici si trasformano in ambienti di cultura, gioco e incontro grazie al ricco palinsesto di appuntamenti nei dieci punti estivi, individuati lo scorso anno con la seconda edizione del bando pubblico biennale indetto dall’assessorato alla Cultura attraverso la Fondazione per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dai parchi ai cortili, dalle piazze ai giardini: tornano i Punti estivi

