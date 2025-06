Dai magazzinieri fino ai baristi Con Gi Group 2 500 opportunità

L'estate si avvicina e con essa un'ondata di opportunità lavorative! Gi Group offre ben 2.500 posizioni nel settore turistico, ideale per chi cerca un lavoro stagionale o per chi desidera costruire una carriera duratura. Dall'accoglienza nei bar alla gestione dei magazzini, le possibilità sono molteplici. Unisciti al cambiamento e sfrutta questa stagione per dare una svolta al tuo percorso professionale! Non perdere l'occasione di brillare!

LA STAGIONE estiva è ormai alle porte e le aziende del settore del turismo sono alla ricerca di 2.500 addetti da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte da Gi Group sono rivolte sia a chi è in cerca di un'occupazione stagionale sia a chi vorrebbe cogliere nuove opportunità a lungo termine. "L'avvicinarsi della stagione estiva sta spingendo le aziende a rafforzare il proprio organico. Questo si traduce in un incremento nella domanda di personale e numerose opportunità per profili differenti – commenta Giada Donati, Central Delivery Director di Gi Group (nella foto a destra) – e ci rivolgiamo a un'ampia platea di candidati e candidate: dai giovani alle prime esperienze nel mondo del lavoro, agli universitari che vogliono sfruttare il periodo di pausa dalle lezioni per acquisire competenze, passando per candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità".

