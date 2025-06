Dai campi di parrocchia ai Mondiali Gianluca Pagliuca presenta il suo ' Volare libero'

Martedì 3, alle ore 21, Piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro si trasformerà nell’hub del calcio italiano: Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale, presenterà il suo libro "Volare Libero". Un viaggio affascinante che parte dai campi di parrocchia fino ai mondiali. Scoprite come la sua storia si intreccia con il sogno di molti giovani talenti nel nostro Paese. Non perdete l'opportunità di incontrare un pezzo di storia calcistica!