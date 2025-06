Dahl verso l’addio accordo fra Roma e Benfica | le cifre dell’affare

La Roma si prepara a un'importante svolta con l'addio di Dhal e l'arrivo di Gian Piero Gasperini. Questo cambio rappresenta non solo una nuova era per i giallorossi, ma anche la crescente competitività della Serie A, dove le strategie di mercato e le scelte tecniche possono fare la differenza. Sarà interessante vedere come Gasperini plasmerà la squadra e quali nuovi talenti porterà in casa. Un futuro da seguire con attenzione!

La stagione si è appena conclusa e per la Roma è tempo di programmare il futuro. Archiviata la qualificazione in Europa League, i giallorossi hanno trovato la giusta guida tecnica a cui affidarsi dopo Claudio Ranieri. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che ha salutato l'Atalanta dopo 9 anni per sposare la causa di una piazza calda ed esigente. La dirigenza può ora proiettarsi sull'imminente sessione di calciomercato, tra acquisti illustri e partenze inevitabili. I capitolini dovrebbero infatti accumulare un tesoretto importante da reinvestire, grazie alle cessioni di quei calciatori fuori dal progetto.

