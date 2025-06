Dà vita a un rocambolesco inseguimento nel Foggiano con un' auto rubata due anni fa in Abruzzo

Un inseguimento mozzafiato ha scosso Cerignola: un uomo al volante di un'auto rubata due anni fa in Abruzzo ha eluso il controllo dei carabinieri, rischiando di investire un militare e mettendo in pericolo anche giovani ciclisti. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma mette in luce l’emergente problema della criminalità e del furto d’auto nel nostro Paese. La sicurezza urbana è più che mai al centro del dibattito pubblico!

E’ fuggito all’alt dei carabinieri di Cerignola il 29 maggio rischiando di investirne uno per poi dare vita a un rocambolesco con cui ha messo a rischio anche la vita di alcuni minori che giravano per la città in bicicletta. Quando, sceso dall’auto ha tentato la fuga a piedi è stato bloccato dai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Dà vita a un rocambolesco inseguimento nel Foggiano con un'auto rubata due anni fa in Abruzzo

Su questo argomento da altre fonti

Inseguimento tra Lodi e Crema, scatta l'arresto per uno spacciatore 37enne; Inseguimento nella notte a Trani: due giovani identificati dopo lo schianto in centro; Somma: Controlli nel fine settimana, due arresti; Colpo alle Poste. Arrestati i rapinatori. Determinante l’intervento della Polizia di Maddaloni. 🔗Ne parlano su altre fonti