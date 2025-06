Da vetrinista come Armani a imprenditore da 150 milioni di fatturato Le aziende della moda mettano al centro i lavoratori non i fatturati | l’intervista a Enzo Fusco

Da vetrinista di Armani a imprenditore da 150 milioni: Enzo Fusco racconta una storia di resilienza e visione. In un settore come la moda, dove i margini di profitto spesso prevalgono sui valori umani, Fusco lancia un messaggio chiaro: è tempo di mettere al centro i lavoratori, non solo i fatturati. Un invito a riflettere su un nuovo modo di fare impresa, più umano e sostenibile, che risuona forte in un mondo in cerca di autenticità.

Ci sono storie imprenditoriali che sembrano trame di film, fatte di gavetta, intuizioni geniali, cadute e risalite. Quella di Enzo Fusco, fondatore e anima di FGF Industry – il gruppo che possiede marchi come Blauer Usa e Ten C, e che in passato ha rilanciato C.P. Company – è una di queste. E forse non è un caso che il suo percorso ricordi, per certi inizi, quello di un altro gigante della moda italiana, Giorgio Armani. Come “Re Giorgio”, anche Fusco mosse i primi passi nel settore come commesso e vetrinista. Anni dopo, il destino lo portò a disegnare proprio per Armani, oltre che per altri “mostr sacri” come Saint Laurent e Kenzo, prima del grande salto che lo avrebbe trasformato in uno degli imprenditori più solidi e longevi della moda Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it