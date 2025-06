Da Vecchioni a Manu Chao i grandi al servizio della gioia di Alfa | Il mio sogno ora è Jovanotti – L’intervista

Alfa, il giovane talento genovese, continua a stupire con il suo album "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato". In un panorama musicale sempre più affollato, il suo approccio fresco e romantico riesce a catturare l'attenzione. Ora, con cinque nuovi brani, si prepara a chiudere un capitolo fondamentale della sua carriera. Scopri perché il suo sogno è Jovanotti: una connessione che va oltre la musica!

Alfa propone cinque nuovi brani per concludere l’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato. Si tratta del disco della consacrazione per il cantautore 24enne genovese, uno dei più riusciti progetti musicali degli ultimi anni, capace di conquistare il pubblico con questo suo approccio alla musica così fluido, garbato, romantico. Narratore efficace come pochi della Gen Z, alla quale ha regalato un intenso duetto con il maestro Roberto Vecchioni al Festival di Sanremo, e oggi l’incontro artistico con il “clandestino” Manu Chao, autorizzato con un featuring d’eccezione, per declinare quel capolavoro di Me Gustas Tu nella riuscitissima A me mi piace, uno dei brani che compongono questa edizione deluxe dell’album che ce lo restituisce artista (ben) fatto e (ben) finito. 🔗 Leggi su Open.online

