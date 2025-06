Da Keeling moda sostenibile che riforesta il pianeta

Keeling non è solo moda, ma un gesto d’amore verso il pianeta. In un contesto globale dove la sostenibilità è diventata cruciale, questo brand emiratino con radici fiorentine si distingue per il suo impegno concreto nella riforestazione. Ogni capo d’abbigliamento è un passo verso un futuro più verde. Scopri come la tua scelta di stile può contribuire a salvaguardare l’ambiente e fare la differenza. La moda può davvero cambiare il mondo!

LA MODA non è più solo capi d'abbigliamento, ma stile di vita e interconnessione col mondo, oltre che assunzione di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Per questo Keeling, brand di abbigliamento da uomo, emiratino dall'anima fiorentina, prosegue il suo doppio impegno: da una parte con cicli produttivi sempre più attenti alla sostenibilità; dall'altro supportando progetti di riforestazione in varie parti del mondo. Fondato nel 2020 con uffici tra gli Emirati Arabi e la Toscana, con ufficio stile e logistica a Campi Bisenzio, Keeling è conosciuto per la paternità del brevetto Clean color tech, procedimento che assicura un risparmio dell'84% dei consumi di energia elettrica e del 93% di acqua nella tintura dei capi in lino e cotone rispetto metodi tradizionali.

